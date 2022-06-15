В Ставрополе на улице Лермонтова потерявший управление КамАЗ упал на легковушку

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Вечером 14 июня в Ставрополе на улице Лермонтова произошло ДТП. КамАЗ потерял управление и столкнулся сначала с Лада Грантой, а потом упал на Киа Оптима. В аварии есть пострадавшие, им понадобилась помощь врачей.

- Водитель КамАЗа не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Гранта, который стоял со встречного направления на запрещающий сигнал светофорного объекта, после чего автомобиль КамАЗ наехал на бордюрный камень, опору светофорного объекта и перевернулся на стоящий автомобиль Киа Оптима, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

На дорогу высыпался песок, который находился в кузове грузовика. Пострадал водитель Гранты и его пассажирка. Другие участники ДТП не получили ранений. Полиция начала проверку.

Уже известно, что за последние несколько лет водитель КамАЗа три раза отказывался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. При этом страховка у мужчины отсутствует. Пока что правоохранители не решили, нужно ли возбуждать уголовное дело.