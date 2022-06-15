На Ставрополье 6-летняя девочка без присмотра получила травму головы в ДТП

В Апанасенковском округе Ставропольского края 25-летний водитель отечественной легковушки на высокой скорости сбил 6-летнего ребенка. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте и была без присмотра взрослых.

- С травмой головы ребенок доставлен в больницу. Наезд допустил 25-летний местный житель, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, - пояснили в ГИБДД региона.

Сейчас полиция проводит проверку и пытается привлечь к ответственности родителей ребенка.

Напомним, за сутки в Ставропольском крае произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другой аварии, произошедшей в Ставрополе. Груженный песком КамАЗ столкнулся с автомобилем, налетел на светофор и упал на другой припаркованный автомобиль.