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Общество15 июня 2022 5:53

Во Владикавказе пару застукали за непристойным занятием прямо на набережной

Возмущению пользователей социальных сетей нет предела
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Судьба нарушителей порядка осталась неизвестна

Судьба нарушителей порядка осталась неизвестна

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Владикавказа начали активно распространять в социальных сетях фотографию двух людей, которые занимаются непристойным занятием прямо на улице на виду у всех. Заснять нарушителей порядка удалось из автомобиля, который стоял позади.

Фото очевидца инцидента

Фото очевидца инцидента

Пользователи категорически возмутились подобным поведением. Выяснилось, что инцидент произошел на набережной реки Терек. Граждане посчитали это недостойным поведением и недоумевали, почему автор снимка решил взяться за камеру, а не разнять парочку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Махачкале молодого мужчину избили в торговом центре до потери сознания из-за невинного поцелуя с собственной девушкой. В сети появилось видео с камер наблюдения спустя несколько месяцев после инцидента.