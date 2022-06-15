Во Владикавказе пару застукали за непристойным занятием прямо на набережной

Судьба нарушителей порядка осталась неизвестна Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Владикавказа начали активно распространять в социальных сетях фотографию двух людей, которые занимаются непристойным занятием прямо на улице на виду у всех. Заснять нарушителей порядка удалось из автомобиля, который стоял позади.

Фото очевидца инцидента

Пользователи категорически возмутились подобным поведением. Выяснилось, что инцидент произошел на набережной реки Терек. Граждане посчитали это недостойным поведением и недоумевали, почему автор снимка решил взяться за камеру, а не разнять парочку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Махачкале молодого мужчину избили в торговом центре до потери сознания из-за невинного поцелуя с собственной девушкой. В сети появилось видео с камер наблюдения спустя несколько месяцев после инцидента.