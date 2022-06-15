Каждый четвертый нарушитель ПДД на Ставрополье садится пьяным за руль повторно

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края рассказали, что в регионе зафиксировали увеличение количества нарушителей, которые садятся пьяными за руль во второй раз. Каждый день полиция проводит рейды на нетрезвых автомобилистов, которых оказывается в среднем от 20 до 40 в сутки.

От 2 до 4 из них попадаются на повторном нетрезвом вождении. Против них возбуждают уголовные дела.

- За прошедшие сутки уличены в нетрезвом управлении транспортом повторно 6 граждан, также составлен 21 административный материал за вождение с признаками опьянения, что говорит о том, что практически каждый четвертый водитель, лишенный права управления, снова подвергает себя и окружающих опасности, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, за последние сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.