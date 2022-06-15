МЧС Ставрополья предупредило о шторме с дождем и ветром с 15 по 16 июня

В МЧС Ставропольского края объявили штормовое предупреждение на день 15 июня и до конца 16 июня. По данным синоптиков, на регион обрушатся ливни с градом, грозы и ураганный ветер 20-25 метров в секунду.

- Вследствие этого, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением (подмывом) опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, - сообщили в ведомстве.

Спасатели настойчиво попросили не покидать дома без серьезной надобности, не использовать электроприборы, поместить автомобили в гараж или убрать их от деревьев.