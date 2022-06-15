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Происшествия15 июня 2022 9:27

Экс-полицейского из Георгиевского округа поймали на хранении килограмма наркотиков

Против него возбудили уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что против бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков из Георгиевского округа возбудили уголовное дело по статье ""незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".

- Обвиняемый, являясь сотрудником полиции, приобрел наркотическое средство общей массой более 1 килограмма, помещенное в 6 стеклянных баллонов. После чего хранил его без цели сбыта в служебном кабинете административного здания ОМВД России по Георгиевскому городскому округу, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас расследование продолжается, после материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.