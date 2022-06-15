Госавтоинспекция предостерегла водителей об опасности на дорогах из-за шторма

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила автомобилистов об опасностях на региональных дорогах из-за надвигающейся непогоды. Синоптики прогнозируют настоящий шторм с сильными грозами, градом, ураганным метров.

- Помните о соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала. В случае усиления ветра не паркуйте свои транспортные средства близи строек, ветхих строений и деревьев. По возможности, отложите дальние поездки. А сильный дождь на дороге лучше переждать на безопасной парковке. Будьте бдительны, - сказано в сообщении ведомства.

МЧС Ставрополья объявило штормовое предупреждение, которое продлится до конца суток 16 июня. Скорость ветра составит 20-25 м/с, во многих округах региона пройдут грозы, сильный град.