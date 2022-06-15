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Происшествия15 июня 2022 11:07

Виновника аварии с участием БТР на Ставрополье отправили на 2,5 года в колонию

В ДТП погибли два человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае осудили водителя БТР, который переехал ГАЗель. В результате ДТП погибли два человека, против виновника возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

- Во время воинской службы по контракту подсудимый, управляя технически исправным бронетранспортером в составе воинской автоколонны, не убедившись, что ему уступают дорогу, выехал с прилегающей на главную дорогу, где столкнулся с автомобилем, - сказано в сообщении Ставропольского краевого суда.

Теперь молодой человек отправится в колонию-поселение на 2,5 года. Также его лишили права водить любой транспорт на 1 год.