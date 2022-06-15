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Общество15 июня 2022 12:36

Какие дороги перекроют в Ставрополе 15 июня

Ограничение движения транспорта 15 июня вводится в Ставрополе
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Ограничение движения транспорта 15 июня вводится в Ставрополе из-за монтажа наружный систем водоснабжения. Об этом рассказали в администрации краевого центра. Автомобили не смогут проехать преимущественно по улице Тухачевского.

Улицу закроют с 22:00 15 июня до 6:00 16 июня. Будет недоступен участок от улицы Пирогова до улицы Рогожникова. Запрет проезда нужен для того, чтобы застройщик спокойно провел работы и не подверг никого опасности.

- Комплекс элементов и сооружений предназначен для качественного обеспечения водой жителей развивающегося микрорайона «Перспективный», - сказали в мэрии.

При этом объезжать участок предлагают по улицам Пирогова, Западный обход и Рогожникова.