Ограничение движения транспорта 15 июня вводится в Ставрополе из-за монтажа наружный систем водоснабжения. Об этом рассказали в администрации краевого центра. Автомобили не смогут проехать преимущественно по улице Тухачевского.

Улицу закроют с 22:00 15 июня до 6:00 16 июня. Будет недоступен участок от улицы Пирогова до улицы Рогожникова. Запрет проезда нужен для того, чтобы застройщик спокойно провел работы и не подверг никого опасности.

- Комплекс элементов и сооружений предназначен для качественного обеспечения водой жителей развивающегося микрорайона «Перспективный», - сказали в мэрии.

При этом объезжать участок предлагают по улицам Пирогова, Западный обход и Рогожникова.