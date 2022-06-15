Семья иностранцев попала в смертельное ДТП в Ставропольском крае 15 июня

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Днем 15 июня около села Курсавки на трассе "Кавказ" разбился Мерседес G класса. Водитель разогнался, не справился с управлением и влетел в отбойник, перевернувшись. В машине находилась семья иностранцев.

- От полученных травм на месте скончался 39-летний водитель автомобиля. Он не был в пути движения пристегнут ремнем безопасности, поэтому, предположительно, при ударе выпал из автомобиля через переднее стекло. Его 33-летняя супруга и двое детей (12 и 13 лет) доставлены в больницу. Были ли пассажиры пристегнуты, устанавливается, - сказано в сообщении ГИБДД Ставропольского края.

По предварительным данным, причиной аварии стало переутомление водителя. Семья возвращалась из Краснодарского края. Полиция проводит проверку.