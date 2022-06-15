«Россети Северный Кавказ» выдали дополнительную мощность «Зеленой компании» в Кабардино-Балкарии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» обеспечили выдачу 620 киловатт дополнительной мощности ООО «Зеленая компания» – одному из лидеров российского рынка по производству плодоовощной продукции.

В результате суммарная мощность электроснабжения сельскохозяйственного предприятия составила 4,5 мегаватт.

«Зеленая компания» обеспечивает реализацию «замкнутого» производственного цикла – от выращивания и переработки овощей до реализации консервной продукции потребителю. Предприятие обрабатывает более трех тысяч гектаров пахотных земель в различных районах Кабардино-Балкарии.

Дополнительную мощность компания запросила для работы нового современного хранилища с холодильными агрегатами и насосной станции.

«Мы делаем акцент на устойчивое повышение конкурентоспособности всего ассортимента плодоовощной продукции. В первую очередь – за счёт модернизации уже существующих мощностей, а также реализации новых инвестиционных проектов по строительству современных агропредприятий в районах. Все это невозможно без качественного и надежного электроснабжения. И в этом вопросе энергетики нас никогда не подводили», – отметил Лев Темирканов, заместитель руководителя предприятия.