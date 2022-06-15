С 1 июля на Ставрополье штрафы за нарушение противопожарной безопасности увеличат в два раза

В Ставропольском крае с 1 июля вводят особый противопожарный режим из-за чрезвычайной опасности ландшафтных возгораний. С начала 2022 года уже произошло 1 214 пожаров, больше всего в Предгорном и Кочубеевском округах.

- В связи с этим органы местного самоуправления должны будут принять дополнительные меры противопожарной безопасности. Среди них - привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границ населённых пунктов, а также запрет на посещение гражданами лесов, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Ставрополью Сергей Москвитин.

Из-за большого числа пожаров решили увеличить размер штрафов за нарушение противопожарной безопасности. Скоро за такие опасные действия нужно будет платить от 5 до 15 тысяч рублей. А с июля штрафы увеличат в два раза.

Размер максимального штрафа для юридических лиц составляет 800 тысяч рублей.