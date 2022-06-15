В Ессентуках начали строительство новой школы на 1000 мест

Место, где уже в следующем году новая школа откроет двери, сегодня начали огораживать забором. Главная стройка Ессентуков 2022 года стартует на площади почти в 4 га, застройки - 6 752 квадратных метра.

На территории объекта подрядная организация уже выполнила часть работ по подготовке грунта, в ближайшие дни пройдет разбивка осей участка и здания. Следующий важный этап – устройство котлована. О масштабах строительства говорят цифры – только грунта здесь изымут больше 38 тысяч кубометров.

Школа в быстроразвивающемся микрорайоне Северный появится в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели из федерального и краевого бюджетов направят более 1 млрд рублей.

- Новое образовательное учреждение в Ессентуках сможет принять сразу тысячу школьников. Современное трехэтажное здание спроектировано из четырех блоков: административного, двух учебных, спортивного - со столовой и актовым залом. Открытие школы позволит снизить нагрузку на другие школы курорта и сократить количество детей, которые пока вынуждены учиться во вторую смену, - отметил глава Ессентуков Александр Некристов.

Помимо основных учебных зон, в распоряжении ессентукских школьников будут площадки для торжественных построений, подвижных игр, отдыха, а также спортивные и учебно-опытные локации.

По плану, который озвучило краевое Министерство строительства, возведение самого современного учебного заведения Ессентуков будет закончено уже в 2023 году.