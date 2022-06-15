Ливень с градом обрушились на Ставрополь 15 июня

Мощный ливень с градом прошел в Ставрополе в среду, 15 июня. Как сообщили в соцсетях местные жители , в некоторых района выпали частицы льда размером с горох. Подтопило дороги и тротуары, ливневые канализации не справляются со своей задачей.

Кроме того, разбушевавшаяся стихия спровоцировала восьмибалльные пробки.

Ранее об ухудшении погоды в краевой столице предупреждали специалисты МЧС. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов и пешеходов быть аккуратнее на дороге.

Водителям рекомендуется сбрасывать скорость у тротуаров и пешеходных зон, чтобы не забрызгать пеших горожан.

В соцсетях жители жалуются, что таксисты взвинтили цены на поездки.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится в Ставрополе и в четверг.