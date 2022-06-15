1,5 млрд рублей выделят Ставрополю на покупку троллейбусов с автономным ходом

1,5 миллиарда рублей может получить Ставрополье на закупку 45 троллейбусов. Об этом сообщил у себя в соцсетях глава региона Владимир Владимиров.

На совещании по региональному развитию губернатор представил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину проект развития общественного транспорта в краевой столице.

Проект разработал миндор Ставрополья.

- Мы планируем закупить для города 45 троллейбусов с автономным ходом. И под них будут сформированы новые маршруты, - сообщил Владимир Владимиров.

Он отметил, что жители Ставрополя любят этот вид транспорта. Поэтому троллейбусы должны ходить «удобно», «по востребованным маршрутам».

Марат Хуснуллин поручил проработать данный вопрос.