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Общество15 июня 2022 18:32

1,5 млрд рублей выделят Ставрополю на покупку троллейбусов с автономным ходом

Транспортный парк пополнится 45 транспортными средствами
Инна МОРОЗОВА

1,5 миллиарда рублей может получить Ставрополье на закупку 45 троллейбусов. Об этом сообщил у себя в соцсетях глава региона Владимир Владимиров.

На совещании по региональному развитию губернатор представил заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину проект развития общественного транспорта в краевой столице.

Проект разработал миндор Ставрополья.

- Мы планируем закупить для города 45 троллейбусов с автономным ходом. И под них будут сформированы новые маршруты, - сообщил Владимир Владимиров.

Он отметил, что жители Ставрополя любят этот вид транспорта. Поэтому троллейбусы должны ходить «удобно», «по востребованным маршрутам».

Марат Хуснуллин поручил проработать данный вопрос.