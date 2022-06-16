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Происшествия16 июня 2022 5:52

В Ставрополе женщина-водитель сбила бабушку с 5-летней внучкой на переходе

Автомобилист ранее за нарушение ПДД не привлекалась
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

15 июня в Ставрополе на проспекте Кулакова автомобилист сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком на руках. Пешеходы попали в больницу с многочисленными травмами.

- Водитель автомобиля Мазда CX5 допустила наезд на 47-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть с 5-летней внучкой на руках по нерегулируемому пешеходному переходу, - пояснили в ГИБДД региона.

Женщина сломала плечо и голень, а также травмировала голову. Ребенок тоже получила ранения головы. Полиция прибыла на место происшествия и начала проверку.

Выяснилось, что водитель за последние несколько лет за нарушение ПДД не привлекалась, а во время аварии была трезвой.

Напомним, за сутки на территории Ставропольского края произошло 8 ДТП, в которых погиб один человек, еще 13 получили травмы.