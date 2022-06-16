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Происшествия16 июня 2022 6:31

С начала 2022 года на Ставрополье в 113 ДТП пострадали 126 детей

Три ребенка погибли, получив травмы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили о росте числа ДТП с участием детей разных возрастов. Серьезно участились случаи наезда на несовершеннолетних, а также травмирование детей-пассажиров.

С начала 2022 года произошло 113 подобных аварий, в них погибли 3 ребенка, еще 126 пострадали. Сейчас полиция проводит профилактику нарушений ПДД на мототранспорте - много несовершеннолетних ставропольцев берут у родителей мотоциклы и мопеды, чтобы показаться. Часто это заканчивается авариями.

- Только за прошедшие сутки 15 июня в 3 автоавариях пострадали 5 несовершеннолетних, - пояснили в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об одной такой аварии. Женщина на автомобиле сбила бабушку и ее 5-летнюю внучку на пешеходном переходе.