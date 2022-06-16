В мае 2022 года на Ставрополье упали цены на помидоры, огурцы и морковь

В Северо-Кавказстате сообщили, что в мае 2022 года в Ставропольском крае зафиксировали снижение цен на свежие овощи. Общее значение падения цен составило 4,5%.

Снизились цены на свежие огурцы (24,7%), помидоры (15,2%), белокочанную капусту (22,1%), морковь (11,3%), а также свеклу, чеснок, груши и орехи. При этом дорожали картофель, яблоки, замороженные ягоды и овощи и лимоны.

- Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском крае в мае 2022 г. по отношению к апрелю 2022 г. составил 99,9%, в том числе на продовольственные товары - 100,3%, на непродовольственные товары - 100,6%, на услуги, оказываемые населению – 98,8 процента, - сказано в сообщении ведомства.