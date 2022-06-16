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Происшествия16 июня 2022 7:47

В Ипатово пьяная компания на автомобили врезалась в стену на полной скорости

В аварии пострадали три человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Ночью 16 июня в Ипатово на улице Гагарина произошло ДТП. Лада Гранта на полной скорости мчалась по пустой улице, однако водитель не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в бетонную стену.

- В результате ДТП 25- летний водитель и его 2 пассажира (21 и 22 года) доставлены в больницу. Все пострадавшие - жители округа. Пострадавший водитель в больницу был освидетельствован, у него установлено состояние опьянения, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

На водителя составили протокол за пьяную езду, ему грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Полиция продолжает проверку.

Напомним, за сутки на территории региона произошло 8 ДТП, в которых погиб один человек, еще 13 получили травмы.