На Ставрополье краснодарец попытался дать взятку полицейскому и теперь пойдет под суд

В Следкоме Ставропольского края рассказали о жители Краснодара, который попытался дать взятку полицейскому, но теперь может получить тюремный срок.

- 17 марта текущего года инспектор ДПС, находясь на маршруте патрулирования в селе Дивном, выявил нарушение при управлении транспортным средством. Чтобы избежать административной ответственности, предусмотренной ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), обвиняемый попытался передать инспектору ДПС взятку на общую сумму 50 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Однако правоохранитель деньги не взял, более того, составил документ о покушении на дачу взятки. Позже против мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Сейчас материалы с обвинительным заключение от прокуратуры направили в суд, где краснодарцу вынесут приговор.