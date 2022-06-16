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Происшествия16 июня 2022 8:44

На Ставрополье краснодарец попытался дать взятку полицейскому и теперь пойдет под суд

Мужчина попался на пьяном вождении
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следкоме Ставропольского края рассказали о жители Краснодара, который попытался дать взятку полицейскому, но теперь может получить тюремный срок.

- 17 марта текущего года инспектор ДПС, находясь на маршруте патрулирования в селе Дивном, выявил нарушение при управлении транспортным средством. Чтобы избежать административной ответственности, предусмотренной ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), обвиняемый попытался передать инспектору ДПС взятку на общую сумму 50 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Однако правоохранитель деньги не взял, более того, составил документ о покушении на дачу взятки. Позже против мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Сейчас материалы с обвинительным заключение от прокуратуры направили в суд, где краснодарцу вынесут приговор.