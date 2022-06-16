ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Ставропольского края. 16 июня на ПМЭФ-2022 документ подписали заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Банк и руководство края договорились о сотрудничестве в рамках реализации экономической, инвестиционной и социальной политик региона. ВТБ будет продолжать развитие в Ставропольском крае системы кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, внедрять современные банковские технологии и расширять финансовую инфраструктуру.

«ВТБ работает в Ставропольском крае с 1995 года. Банк поддерживает предприятия различных отраслей, в том числе таких значимых для региональной экономики как сельскохозяйственный сектор и пищевая промышленность, а также туристический кластер. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экономического потенциала территории и нацелены на всестороннюю поддержку предпринимательства, которое выступает одним из драйверов экономики региона. Уверен, что подписанное сегодня соглашение поможет нам оперативно реагировать на потребности бизнеса в новых условиях», − отметил Денис Бортников.

«Сегодня Ставрополье отвечает на очередные вызовы и решает новые задачи развития. Одна из важнейших − импортозамещение в агропромышленном комплексе в интересах продовольственной безопасности региона и России. Это делает более востребованным как инвестиции, так и партнерство с ведущими финансовыми институтами, одним из которых является банк ВТБ. Убежден, что за этим соглашением последуют решения, важные для ставропольского бизнеса, и реализация совместных программ и проектов, которые поддержат развитие региона и будут работать в его интересах», − прокомментировал Владимир Владимиров.

Кредитный портфель частных и корпоративных клиентов банка в Ставропольском крае сегодня превышает 90 млрд рублей. Объем привлеченных средств клиентов-юридических лиц достиг 70 млрд рублей.