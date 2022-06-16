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Происшествия16 июня 2022 9:21

В Дагестане в реке обнаружили тело 11-летнего мальчика

Его искали пять дней после пропажи из дома
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В МВД Дагестана сообщили печальную новость: 16 июня в реке Сулак обнаружили тело мальчика, которого волонтеры искали три дня. 11-летний ребенок исчез из дома и не выходил на связь, родители забили тревогу.

В поисках пропавшего подключились 500 человек, в том числе спасатели, полицейские и добровольцы. Не удавалась найти следы ребенка.

Когда обнаружили тело, поиски были закончены. Теперь правоохранительные органы должны будут установить причины и обстоятельства смерти ребенка. Пока что никакой официальной информации по этому вопросу нет.