Северная Осетия и Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: alania.gov.ru

На Петербургском международном экономическом форуме-2022, который проходит с 15 по 18 июня, глава РСО – Алания Сергей Меняйло и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Андрей Шпиленко заключили соглашение о сотрудничестве. Реализация этого документа будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона и привлечению инвесторов.

– Северная Осетия – это сердце Кавказа, в регионе есть большие возможности для создания кооперационных цепочек, развития промышленной инфраструктуры. Самое главное, что руководство республики занимает проактивную позицию и сегодня стремится использовать все методы и механизмы для развития экономики. Наша экспертиза и опыт помогут Северной Осетии быстро двигаться в правильном направлении. Открываются огромные перспективы, – отметил Андрей Шпиленко.

– Такое сотрудничество – крайне важная составляющая для развития региона. Это одна из перспективных сфер, которую мы планировали развивать, и сейчас переходим к конкретным, практическим шагам, – прокомментировал Сергей Меняйло.

Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений: это создание и развитие кластеров и технопарков для повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, инновационного и промышленного потенциала республики, развитие промышленной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвесторов. Кроме того, предполагается создание и развитие территорий с преференциальными режимами – особые экономические зоны, территории опережающего развития и другие.

Напомним, делегация Северной Осетии под руководством Сергея Меняйло принимает в эти дни участие в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит 15-18 июня в «Экспоцентре» Санкт-Петербурга.

Республика презентует «прорывные» проекты, имеющие особую значимость для региона, в частности, «Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон», «Кластер «Агропромышленный комплекс», «Транспортно-логистический комплекс», «Развитие новых туристических дестинаций», «Создание форелевого хозяйства». Также планируется в рамках форума подписание нескольких ключевых соглашений.

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года мероприятие проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.