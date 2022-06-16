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Общество16 июня 2022 10:24

На Ставрополье может появиться закон о поиске останков советских солдат

Сейчас поисковики не имеют серьезной господдержки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае прошло заседание комитета думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. На повестке был вопрос о потенциале принятия законопроекта, касающегося поисковых работ.

По мнению экспертов, принятие закона поспособствует лучшей организации поисковых работ, так как будет прописано, кто за них ответственен и какие полномочия имеет. В регионе регулярно проводят "вахты памяти", ухаживают за могилами ветеранов и советских солдат, проводят поиски забытых мест захоронений и т.д.

Много молодежи задействовано в поисках.

- Потенциал для развития закона в крае, безусловно, есть: в более чем 300 патриотических клубах сегодня занимаются около десяти тысяч ребят. Все конструктивные предложения, прозвучавшие в выступлениях представителей поисковых организаций края, депутаты пообещали учесть при работе над законопроектом о поисковой работе, - рассказали в думе Ставропольского края.