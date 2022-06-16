«Особенности работы на Wildberries» - тема нового вебинара от Университета бизнеса Уралсиб

Фото: банк Уралсиб

Университет бизнеса банка Уралсиб продолжает серию бесплатных лекций для начинающих и уже состоявшихся предпринимателей, стремящихся быть в курсе событий и на сто процентов использовать современные возможности.21 июня Университет приглашает всех желающих принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Особенности работы на Wildberries».

Приглашенный гость и преподаватель - Александр Голутвин, бизнес-консультант по повышению производительности и эффективности бизнеса, специалист по управлению проектами, действующий предприниматель. Он расскажет о сложностях и преимуществах сотрудничества с платформой Wildberries: алгоритм действий, ошибки начинающих продавцов, привлечение инвестиций.

В числе полезных знаний для новичков и опытных предпринимателей: тонкости распространения и раскрутки товара через Wildberries и рычаги для дополнительных денежных вливаний.

Занятие будет длиться два часа. После лекторной части – разбор тематических кейсов и ответы на вопросы в прямом эфире. Ссылка на трансляцию вебинара будет направлена на e-mail после регистрации на веб-странице или ее мобильной версии. Количество мест ограничено, подключение к новым знаниям от Университета бизнеса Уралсиб – бесплатно.

Университет бизнеса банка Уралсиб работает с профессиональными коучами и успешными бизнесменами. Предыдущие лекции из курса Университета можно просмотреть здесь, на сайте Банка Уралсиб. 18+

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»