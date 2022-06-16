В Махачкале 20-летняя девушка чудом избежала гибели в ДТП с пятью автомобилями

Фото: МВД Дагестана

В Махачкале на пересечении улиц Дахадаева и Кадырова 16 июня произошло массовое ДТП. Пять автомобилей столкнулись по вине водителя Porsche Macan. Одной из пострадавших оказалась случайная девушка, которая стояла на тротуаре около дороги.

- 34-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «Porsche Macan», из-за несоблюдения дистанции до впереди движущегося транспортного средства, столкнулся с автомобилем «LADA Priora», который в последующем столкнулся с автомобилем «Nissan Leaf», который из-за столкновения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Lexus LX 570», после чего выехал на тротуар, где совершил наезд на 20-летнюю местную жительницу, стоявшую на тротуаре у пешеходного перехода, - пояснили ситуацию в ведомстве.

Девушка получила травмы, ее госпитализировали в больницу. Как сказали врачи, опасности для жизни нет. Студентка оказалась единственной, кто пострадал в аварии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала об аварии в Ставрополе, при которой женщина-автомобилист сбила на пешеходном переходе бабушку с 5-летней внучкой.