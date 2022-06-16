На Ставрополье водитель мусоровоза насмерть задавил 55-летнюю женщину

В Госавтоинспекции сообщили о начале проверки после смертельного инцидента в Красногвардейском округе. Водитель мусоровоза задавил случайного пешехода, женщину 55 лет.

- Не исключено, что погибшая находилась в нетрезвом состоянии и вышла под колеса автомобиля намеренно. Она опознана - это местная жительница,1967 года рождения. Сейчас все версии отрабатываются сотрудниками полиции, информация уточняется, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пьяной компании, которая на автомобиле влетела в бетонную стену на полной скорости. Пострадали три человека. Инцидент произошел ночью 16 июня в Ипатово на улице Гагарина.