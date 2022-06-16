ВТБ и Республика Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Дагестан. 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2022 документ подписали заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Соглашением предусмотрено взаимодействие банка и региона для реализации экономической, инвестиционной и социальной политик, в частности, при внедрении современных банковских технологий, поддержке инновационного развития промышленного комплекса, модернизации предприятий. Одним из направлений сотрудничества станет развитие системы кредитования в регионе, в том числе в рамках региональных и государственных программ поддержки бизнеса.

ВТБ уже участвует в реализации значимых для экономики региона проектах. Среди них − модернизация крупнейшего завода стеклотары в одном из двух моногородов республики − Дагестанские Огни, а также строительство первого в Дагестане производства жидкого кислорода для медицинских целей.

«С Республикой Дагестан мы связываем широкие перспективы сотрудничества. Сегодня этот регион Северного Кавказа активно развивает бизнес-потенциал местных предприятий и становится все более привлекательным для внутреннего туризма. Заключенное сегодня соглашение поможет эффективнее работать над стратегической задачей по поддержке предпринимательства в условиях экономических изменений и будет способствовать развитию значимых региональных проектов», − отметил Денис Бортников.

«ВТБ уже зарекомендовал себя как надежный партнёр, готовый помогать регионам в решении вопросов социально-экономического развития, укрепления финансового и промышленного потенциала. Ранее банк уже поддержал такие дагестанские предприятия, как завод минеральных вод «Рычал-Су» и завод по производству стеклотары «Дагестан Стекло Тара». Надеюсь, что заключенное сегодня соглашение позволит охватить и другие перспективные сферы малого и среднего предпринимательства, а также сельское хозяйство. Дагестан открыт для новых возможностей, которые ВТБ может предоставить. Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы рассматривать перспективу участия ВТБ в других инвестпроектах и программах развития», − прокомментировал Сергей Меликов.

ВТБ также намерен расширять сеть отделений, оснащенных современными банковскими технологиями, в республике. В планах банка − открытие офисов в Дербенте, Махачкале и Хасавюрте.