В Ингушетии водителям автобусом перевозчик задолжал 2 млн рублей зарплат

В прокуратуре Ингушетии рассказали, что правоохранителям удалось добиться выплаты зарплат водителям автобусов за апрель. Общая сумма долга перевозчика достигла 2 миллионов рублей.

- В результате проверки установлено, что 210 работникам ГУП "Ингушавтотранс" своевременно не выплачена заработная плата за апрель. Общая сумма задолженности превысила 2 млн руб, - пояснили в ведомстве.

Против компании возбудили уголовное дело по статье "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Если бы долг не был оплачен, дело могло дойти до тюремного срока.