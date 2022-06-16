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Общество16 июня 2022 13:55

В Ингушетии водителям автобусом перевозчик задолжал 2 млн рублей зарплат

Прокуратура занялась этим делом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В прокуратуре Ингушетии рассказали, что правоохранителям удалось добиться выплаты зарплат водителям автобусов за апрель. Общая сумма долга перевозчика достигла 2 миллионов рублей.

- В результате проверки установлено, что 210 работникам ГУП "Ингушавтотранс" своевременно не выплачена заработная плата за апрель. Общая сумма задолженности превысила 2 млн руб, - пояснили в ведомстве.

Против компании возбудили уголовное дело по статье "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Если бы долг не был оплачен, дело могло дойти до тюремного срока.