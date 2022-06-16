Северная Осетия заключила на ПМЭФ важное трехстороннее соглашение о сотрудничестве

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На площадке Петербургского международного экономического форума-2022, который проходит с 15 по 18 июня, подписали соглашение о сотрудничестве между Северной Осетией, Общероссийской общественной организацией «Российский Союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и Северо-Осетинским Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».

Подписи поставили глава республики Сергей Меняйло, президент РСПП Александр Шохин и председатель Северо-Осетинского РСПП Алан Кодзаев.

Соглашение направлено на объединение усилий для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства в регионе, комплексного развития территорий республики и реализации инвестиционных проектов.

– Это соглашение – еще один важный шаг в укреплении сотрудничества между объединением и республикой. Развитие промышленности – в числе приоритетных направлений развития экономики региона. Мы не первый год работаем с Александром Николаевичем. Самое главное в этом Союзе – это работодатели, бизнес. Сегодня мы находимся в тех условиях, когда, с одной стороны, есть ограничения, с другой – есть определенные возможности. Лучше представителей промышленности и предпринимателей рынок никто не знает – они знают требования этого рынка, его потребности. Поэтому подписанное сегодня соглашение – далеко не рамочное. Оно имеет вполне практическое направление, которым мы воспользуемся. А опыт такой совместной работы у нас уже есть, – сказал Сергей Меняйло.

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил рабочее взаимодействие, которое выстроилось между руководством Северной Осетии и республиканским отделением Союза. При этом, он призвал бизнесменов Осетии активно использовать в своих интересах лоббистские возможности Союза промышленников и предпринимателей.

– Многое зависит от того, насколько промышленники и предприниматели в республике будут нас, что называется, активно использовать, как лоббистов в своих интересах. И важно, чтобы республиканское отделение РСПП использовало нас и для системной работы тоже, потому что каждый конкретный случай поддержки должен трансформироваться в системные решения. Системные решения по промышленной политике, по налоговой политике, по инвестиционной политике и так далее. И здесь ресурс у региональной организации очень высокий, – отметил Александр Шохин.

После подписания документа Александр Шохин от имени Российского Союза промышленников и предпринимателей вручил Сергею Меняйло медаль «За заслуги» – за вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности и предпринимательства. Медали также удостоен Алан Кодзаев – за активное участие в реализации целей и задач Российского Союза промышленников и предпринимателей.