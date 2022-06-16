Два жителя Чечни получили 3 года колонии за похищение девушки в 2020 году

Динской районный суд вынес приговор двум жителям Чеченской Республики, который обвиняются в похищении человека. Инцидент произошел в 2020 году, мужчины украли девушку, потому что она им понравилась.

В ноябре 2020 года девушка из Краснодарского края стояла на остановке в ожидании транспорта, когда несколько чеченцев захотели с ней познакомиться. Она им категорически отказала, но мужчины ее не послушали - начали угрожать травматическим пистолетом.

Потерпевшая испугалась и села в машину. Обвиняемые отвезли ее в Волгоградскую область, во время поездки девушку заставляли принять таблетки сильнодействующих веществ. Ей удалось их спрятать, а потом связаться с родственниками.

Полиция задержала похитителей в Ростовской области.

- Суд признал мужчин виновными по п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 2 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяцев в колонии-поселении каждому, - сказано в сообщении суда.