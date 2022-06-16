На ПМЭФ объявили о запуске Летней школы противодействия цифровым угрозам СКФУ

После обучения каждый участник получит сертификат. Фото: пресс-служба СКФУ

Известный российский журналист, глава профильной рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками и руководитель Центра противодействия цифровым угрозам СКФУ Александр Малькевич в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума, который проходит с 15 по 18 июня, заявил о старте специальной смены Летней школы для подростков. В этом проекте ребята смогут пообщаться с экспертами Центра противодействия цифровым угрозам СКФУ. Специалисты научат молодых людей распознавать фейковые новости.

Летняя «антифейковая» школа - это первая и на сегодняшний день единственная в России организация, где школьников, научат различать фейковые новости и бороться с кибербуллингом. Занятия планируют проводить в игровой форме.

Александр Малькевич отметил, что подростки входят в одну из самых уязвимых социальных групп.

- Наша задача не только оградить молодое поколение от ложной информации, но и обучить их противостоять фейкам, и что самое главное иметь достаточно аргументов, чтобы отвечать на эти вызовы, - убежден Александр Малькевич.

Как пояснил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, антифейковый курс летней школы будет запущен в середине июля.

- Работать с юношами и девушками – участниками летней школы будут профессиональные журналисты, психологи, эксперты по цифровым технологиям. Уверен, что обучение пойдет на пользу ребятам, и они смогут лучше разбираться в правдивости информации, - уточняет Дмитрий Беспалов.

Нужно отметить, что с 18 по 29 июля для подростков будут организованы интенсивы: «Соцсети: попасть, но не запутаться», «Я – реальный, я – виртуальный», «Интернет-тролли. Как с ними бороться?» и другие.

Помимо указанных интенсивов, школьников будут учить снимать честные новости, а также проведут познавательную игру «Верю – не верю». Участники этой игры узнают, как проверять информацию и обсуждать вопросы безопасности в сети. После обучения все ребята получат сертификаты.

Как стало известно, на начальном этапе в качестве экспертов с ребятами будут работать настоящие профессионалы - председатель Союза журналистов Ставрополья, главный редактор газеты «Ставропольская правда» Вадим Баканов, генеральный директор ГАУ СК «Ставропольское телевидение» Алексей Папченя и заведующая кафедрой журналистики СКФУ, профессор Ольга Лепилкина.

Напомним, что единственный в России Центр противодействия цифровым угрозам был основан на базе Северо-Кавказского федерального университета в апреле. Центр создан для мониторинга и аналитики цифровых угроз, а также разработки методических рекомендаций и инструментов, которые используются для выявления, разоблачения и противодействия распространению фейковой информации. Специалисты новой структуры планируют выпустить собственное пособие, которое поможет россиянам определять фейки и дезинформацию уже в текущем 2022 году.