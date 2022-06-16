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Экономика16 июня 2022 16:03

Глава Ставрополья подписал соглашение о поставке сельхозтехники по льготному лизингу

Соглашение было заключено на площадке ПМЭФ
Инна МОРОЗОВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и генеральный директор компании «Росагролизинг» Павел Косов заключили соглашение о поставке сельскохозяйственной техники на льготных условиях.

Документ был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 15 по 18 июня 2022 года.

Важно, что технику можно получить без авансового платежа.

Как отметил глава региона, данное соглашение «важнейший элемент в поддержке аграриев Ставрополья». По словам Владимира Владимирова скоро на полях Ставропольского края появится много новой техники комбайны, тракторы и грузовые машины.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года на Ставрополье подешевели огурцы, помидоры и морковь.