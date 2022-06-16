Водитель в Пятигорске наехал на школьницу и скрылся с места аварии

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 16 июня, в станице Константиновской. Около 14:30 водитель неустановленного авто выезжал из Заводского переулка на Шоссейную улицу и наехал на ногу школьнице, которая в этот момент шла по тротуару.

В результате десятилетняя девочка попала в больницу с переломом пальцев ноги.

Школьница сообщила, что на нее наехал КамАЗ. Водитель не остановился и уехал с места ДТП. Не исключено, что он не заметил наезда, сообщает УГИБДД по Ставрополью.

В настоящий момент правоохранители разыскивают человека, который находился за рулем грузовика.