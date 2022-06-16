В Пятигорске перекроют движение на Подстанционной улице 18 и 19 июня

В Пятигорске с 7:00 18 июня до 21:00 19 июня перекроют движение по Подстанционной улице. Речь идет об участке от дома №3 до пересечения с Тургеневской улицей.

Временные неудобства связаны с проведением работ по переустройству коммуникаций при реконструкции дороги, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей просят заранее искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске водитель наехал на десятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Школьница была госпитализирована с переломом пальцев ног.