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Общество16 июня 2022 20:43

В Пятигорске перекроют движение на Подстанционной улице 18 и 19 июня

Проезд ограничат из-за обновления коммуникаций
Инна МОРОЗОВА

В Пятигорске с 7:00 18 июня до 21:00 19 июня перекроют движение по Подстанционной улице. Речь идет об участке от дома №3 до пересечения с Тургеневской улицей.

Временные неудобства связаны с проведением работ по переустройству коммуникаций при реконструкции дороги, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей просят заранее искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске водитель наехал на десятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Школьница была госпитализирована с переломом пальцев ног.