Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2022 5:55

На Ставрополье 13-летняя девочка получила раны лица в ДТП по вине подростка

16-летний парень сел за руль "шестерки" своего друга и устроил аварию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

16 июня в Курском округе Ставропольского края произошло ДТП по вине несовершеннолетнего водителя. 16-летний парень взял покататься "шестерку" своего друга и взял в качестве пассажира 13-летнюю девочку.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21061 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Гранта. Рваную рану лица и травму головы получила 13-летняя пассажира ВАЗ-21061, жительница соседнего региона. Водитель в ДТП не пострадали, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция начала проверку. Теперь друг, который дал машину в пользование, должен выплатить штраф 30 тысяч рублей, а сам виновник аварии - 15 тысяч рублей. Он достиг возраста административной ответственности.

Напомним, за сутки на территории края произошло 9 ДТП, в которых один человек погиб, еще 11 получили травмы.