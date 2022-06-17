На Ставрополье 13-летняя девочка получила раны лица в ДТП по вине подростка

Фото: ГИБДД Ставропольского края

16 июня в Курском округе Ставропольского края произошло ДТП по вине несовершеннолетнего водителя. 16-летний парень взял покататься "шестерку" своего друга и взял в качестве пассажира 13-летнюю девочку.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21061 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Гранта. Рваную рану лица и травму головы получила 13-летняя пассажира ВАЗ-21061, жительница соседнего региона. Водитель в ДТП не пострадали, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция начала проверку. Теперь друг, который дал машину в пользование, должен выплатить штраф 30 тысяч рублей, а сам виновник аварии - 15 тысяч рублей. Он достиг возраста административной ответственности.

Напомним, за сутки на территории края произошло 9 ДТП, в которых один человек погиб, еще 11 получили травмы.