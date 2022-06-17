В Буденновске полицейские потушили вспыхнувший внедорожник ростовчанина

Фото: ГИБДД Ставропольского края

В Буденновске несколько сотрудников ДПС при патрулировании заметили неладное: на обочине трассы "Орловка - Виноградный - Доброжеланный" стоял внедорожник, из-под его капота вырывалось пламя.

Оказалось, что мужчина ехал в поселок, и его автомобиль неожиданно вспыхнул. Полицейские вызвали экстренные службы, но ждать их прибытия не стали. Для тушения пожара использовали огнетушитель из служебной машины и несколько бутылок воды.

- После того полицейские помогли автолюбителю обесточить электрику транспортного средства, чтобы избежать нового замыкания. В ходе беседы с водителем Ленд Ровера автоинспекторы выяснили, что он двигался из Ростовской области в поселок Терский Буденновского округа, когда в пути внедорожник загорелся, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Полицейских поблагодарили, а автомобиль отогнали к месту ремонта.