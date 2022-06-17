Индустриальный парк появится во Владикавказе на площадке завода «Ирстоун»

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев заключили соглашение о намерениях по созданию частного индустриального (промышленного) парка в республике. Подписание документа состоялось сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Стороны обсудили условия взаимного сотрудничества, нацеленного на открытие во Владикавказе специальной территории с производственной инфраструктурой.

Было подчеркнуто, что республика готова оказать необходимое, в том числе правовое содействие в создании промышленной площадки. Инвестор, в свою очередь, при реализации проекта намерен обеспечить соответствие всем требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам.

Будущий индустриальный парк будет располагаться на территории завода «ИРСТОУН» в промышленном районе Владикавказа. В настоящий момент ведется работа по подготовке документации на соответствие требованиям и критериям Минпромторга РФ для получения аккредитации и внесения в реестр индустриальных парков РФ.

Планируется, что на единой территории будет размещено несколько видов производств, а также создан транспортно-логистический центр с железнодорожными подъездами и разгрузочными модулями, со всей необходимой коммунальной инфраструктурой и единым лабораторным комплексом.

– Вопрос создания на территории Северной Осетии индустриальных парков обсуждается давно. Это крайне перспективная форма организации ряда производств на одной промышленной площадке. Открытие частного индустриального парка даст толчок дальнейшему развитию промышленности Северной Осетии, позволит создать новые рабочие места и обеспечить увеличение налоговых поступлений, – отметил Сергей Меняйло.

Владимир Гуриев, в свою очередь, подчеркнул, что это для бизнеса еще и реальная возможность наладить свое производство со всей подготовленной инфраструктурой.

– Арендатор, резидент индустриального парка, получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на подготовленной площадке с подведёнными коммуникациями, созданной инфраструктурой, дорожной сетью и всеми возможными согласованиями от надзорных органов. Это позволяет снизить издержки за счёт более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции, – отметил Владимир Гуриев.

Индустриальный (промышленный) парк – это комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и иными зданиями, строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания нового промышленного производства, а также обладающий необходимым правовым режимом для осуществления производственной деятельности.