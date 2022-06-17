Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2022 8:07

Специалисты выяснили, какие наркотики чаще всего распространяют на Ставрополье

Полиция регулярно ловит "закладчиков" и тех, кто купил "в личное пользование"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае чаще всего распространяют наркотики растительного происхождения - их доля составила 50% от всех изъятых веществ. Об этом рассказали специалисты антинаркотической комиссии края.

Ставрополье климатически очень подходит для выращивания конопли и других растительных наркотиков. Недавно полиция нашла такой очаг произрастания в Труновском и Александровском округах. Местную администрацию обязали уничтожить около 70 кустов конопли. Это была дикорастущая культура.

Однако многие ставропольцы решаются выращивать запрещенные растения у себя на участках и в домах.