Специалисты выяснили, какие наркотики чаще всего распространяют на Ставрополье

В Ставропольском крае чаще всего распространяют наркотики растительного происхождения - их доля составила 50% от всех изъятых веществ. Об этом рассказали специалисты антинаркотической комиссии края.

Ставрополье климатически очень подходит для выращивания конопли и других растительных наркотиков. Недавно полиция нашла такой очаг произрастания в Труновском и Александровском округах. Местную администрацию обязали уничтожить около 70 кустов конопли. Это была дикорастущая культура.

Однако многие ставропольцы решаются выращивать запрещенные растения у себя на участках и в домах.