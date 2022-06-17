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Общество17 июня 2022 8:53

Более 9 тысяч медиков Ставрополья ушли с работы на досрочную пенсию

Самому молодому пенсионеру 42 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае на досрочную пенсию для медиков ушли более 9 тысяч жителей региона. Им позволили оставить свой врачебный пост за выслугу лет. При этом самому молодому пенсионеру всего 42 года, а самому старому - 89 лет.

- Выход на пенсию медицинских работников определяется с учётом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Дата выхода на пенсию медиков постепенно переносится в зависимости от даты выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить, - рассказали в отделении пенсионного фонда России.

Помимо профессионального стажа, для выхода на пенсию необходимо набрать 23,4 пенсионных коэффициента. При этом необходимый коэффициент будет увеличиваться каждый год, к 2025 он достигнет 30.