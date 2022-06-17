Сообщение о заложенной бомбе получили колледжи и вузы Ставрополя и Пятигорска

Диспетчерские службы Ставрополя и Пятигорска вновь приняли тревожные сообщения о минировании зданий колледжей и университетов. Об этом рассказали градоначальники.

- Сообщения о минировании СКФУ, пединститута, медуниверситета, политехнического и строительного техникумов по электронной почте направили злоумышленники. Ведется проверка всех объектов, - пояснил мэр краевого центра.

В Пятигорске под ударом оказался местный филиал СКФУ. Сейчас территории учреждений оцепили, людей вывели на улицу.

Напомним, волна сообщений о минировании в Ставропольском крае не останавливается. Постоянная эвакуация срывала занятия школьников и студентов, работу ТЦ, судов, производств и т.д.