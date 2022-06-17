В Кисловодске экс-помощник судьи склонила судебного пристава к взятке в 300 тысяч

В Следственном комитете Ставропольского края рассказали о завершении расследования против судебного пристава из Кисловодска, которая подозревается в получении взятки в 300 тысяч рублей. К преступлению ее склонила бывший помощник судьи.

- В мае 2021 года помощник судьи предложила судебному приставу за взятку в сумме 300 тысяч рублей окончить исполнительное производство ее знакомой на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей и вернуть исполнительное производство взыскателю в связи с отсутствием имущества должника, на что пристав дала согласие, - пояснили в ведомстве.

Взятку передали только в октябре, и в этот момент преступниц "накрыли" правоохранители. Против бывшей помощницы судьи тоже возбудили уголовное дело по статье "посредничество во взяточничестве". Его направили в суд.