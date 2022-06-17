Жители Ставрополя пожаловались на отсутствие автобусов по маршруту №39м

В министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края прокомментировали жалобы жителей Ставрополя об отсутствии транспорта на маршруте №39м. Ставропольцы не могут добраться до севера города из района Ташлы.

Оказалось, что перевозчик уже подписал отказ от работы по этому направлению. Сейчас компетентные ведомства пытаются перестроить маршрут так, чтобы обеспечить жителей района автобусами и маршрутками. Маршрут выставят на конкурс.

Также горожане обеспокоились режимом работы маршрута №42м.

- Сообщаем, что в соответствии с расписанием, в будние дни, в летний период, на маршруте № 42м работают 43 автобуса малого класса. Интервал движения транспортных средств на маршруте № 42м в «часы пик» составляет 5 минут, - сообщили в ведомстве.