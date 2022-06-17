Глава Северной Осетии подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления Сбербанка

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве Северной Осетии и ПАО Сбербанк России. Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума и нацелен на содействие экономическому развитию республики.

Соглашение предусматривает развитие новых цифровых технологий на территории республики, внедрение автоматизации и платформенных решений, в частности, проекта в сфере городского хозяйства «Умный город».

Цифровизация коснется системы здравоохранения, образования и городского общественного транспорта. Кроме того, сотрудничество затронет развитие инфраструктуры, поддержку малого и среднего предпринимательства.

– Мы рады направить наши лучшие технологические решения на развитие экономики и социальной инфраструктуры Северной Осетии. Наши эксперты проведут подробный анализ региона и предоставят рекомендации для дальнейшего формирования стратегии нашего взаимодействия. Уверен, что наша совместная работа с правительством региона будет плодотворна и быстро продемонстрирует первые результаты, – сказал по итогам подписания документа Герман Греф.

– Предстоит еще обсудить детали, но в целом, соглашение о сотрудничестве – подписано, этот документ для нас имеет важное стратегическое значение. И в плане развития новых цифровых технологий, внедрения современных программных решений – от сферы здравоохранения, до образования и городского общественного транспорта. Будем работать и дальше в этом направлении, – отметил глава РСО-Алания Сергей Меняйло.