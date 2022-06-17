Состоялось годовое Общее собрание акционеров «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

16 июня 2022 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год. Приняты решения о распределении прибыли (убытков) по результатам 2021 года и о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2021 года.

Избран новый состав Совета директоров Общества, в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

1. Гончаров Юрий Владимирович, главный советник ПАО «Россети»;

2. Краинский Даниил Владимирович, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;

3. Левченко Роман Алексеевич, генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»;

4. Майоров Андрей Владимирович, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»;

5. Мольский Алексей Валерьевич, заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;

6. Парамонова Наталья Владимировна, начальник Департамента экономики ПАО «Россети»;

7. Платонов Владимир Юрьевич. заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»;

8. Полинов Алексей Александрович, врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;

9. Прохоров Егор Вячеславович, заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;

10. Сасин Николай Иванович, Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства НП «ОПОРА России»;

11. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети».

Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):

1. Кириллов Артем Николаевич, главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»;

2. Ковалева Светлана Николаевна, директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

3. Роптанова Елена Михайловна, главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

4. Тришина Светлана Михайловна, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

5. Царьков Виктор Владимирович, первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Аудитором Общества утверждено объединение аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника).