В Кабардино-Балкарии задержали мошенника, похитившего у 28 граждан 14 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали мошенника, который обманул мать твоих детей на 14 миллионов рублей. Он предложил ей вложить средства таким образом, чтобы потраченное вернулось ей с лихвой уже через несколько месяцев. Только деньги мужчина забрал себе.

По данным правоохранительных органов, год назад женщина обратилась в организацию, специализирующуюся на финансах, чтобы купить жилье на материнский капитал. Ей предложили оформить займ в 639 тысяч рублей, 73 из которых стали процентами за использование кредита.

- Когда одобрение Пенсионного фонда на погашение кредита средствами материнского капитала было получено, злоумышленник предложил потерпевшей немного подзаработать "по фишке". Он сообщил, что имеет возможность инвестировать полученную в размере более полумиллиона сумму с такой эффективностью, что уплаченные ею проценты окупятся с лихвой за какие-то несколько месяцев, на что заявительница, недолго думая, согласилась. Однако время шло, но ни дивидендов, не вложенных денег женщина более так и не увидела и обратилась в полицию, - рассказали в Следкоме КБР.

Таким образом мужчина обманул 28 человек, украв 14 миллионов рублей. Его задержали.