Под Ставрополем на трассе из-за разорванного топливного шланга загорелась фура

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили о возникновении пробки на обходе села Татарка, под Ставрополем. Причиной стала вспыхнувшая грузовая фура - машина объята огнем. На месте работают полицейские.

Известно, что никто в аварии не пострадал. Возгорание началось из-за оторвавшегося топливного шланга. Водитель оперативно остановился и обратился за помощью. Сейчас вызвали пожарных и "скорую".

- Госавтоинспекция Шпаковского округа просит участников движения учитывать возможный затор в данном направлении! - сказано в сообщении ведомства.