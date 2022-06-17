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Общество17 июня 2022 12:56

Еще 407 беженцев из ЛДНР и Украины приняли в Ставропольском крае

Они прибыли на поезде в Невинномысск
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае приняли еще 407 эвакуированных граждан ЛДНР и Украины. Их привезли на поезде в Невинномысск, где распределят по временным пунктам размещения, квартирам, школам и детсадам.

- На ж/д станцию Невинномысска прибыли 407 вынужденных переселенцев. Для них приготовили семь пунктов временного размещения в Андроповском Кочубеевском, Георгиевском и Ипатовском округах, а также в Невинномысске и Пятигорске, - рассказали в МЧС Ставрополья.

Сейчас в крае находятся 600 беженцев, 200 из которых - дети. Их устроили на работы, в школы и детские сады. Подготовлены 56 пунктов временного размещения, которых хватит на 2 тысячи человек.