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Происшествия17 июня 2022 13:42

Угроза взрыва СКФУ в Пятигорске не подтвердилась

Также заминировали ряд учреждений в краевом центре
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Специалисты проверили здания СКФУ в Пятигорске и сообщили об отсутствии какой-либо угрозы минирования. Ранее диспетчерская служба приняла анонимный звонок о заложенный бомбе.

Правоохранительные органы оперативно начали эвакуацию сотрудников и студентов вуза, оцепили территорию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аналогичных сообщениях в адрес ряда образовательных учреждений Ставрополя.

- Сообщения о минировании СКФУ, пединститута, медуниверситета, политехнического и строительного техникумов по электронной почте направили злоумышленники. Ведется проверка всех объектов, - пояснил мэр краевого центра.

Пока что проверка не завершилась.