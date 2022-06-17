Угроза взрыва СКФУ в Пятигорске не подтвердилась

Специалисты проверили здания СКФУ в Пятигорске и сообщили об отсутствии какой-либо угрозы минирования. Ранее диспетчерская служба приняла анонимный звонок о заложенный бомбе.

Правоохранительные органы оперативно начали эвакуацию сотрудников и студентов вуза, оцепили территорию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аналогичных сообщениях в адрес ряда образовательных учреждений Ставрополя.

- Сообщения о минировании СКФУ, пединститута, медуниверситета, политехнического и строительного техникумов по электронной почте направили злоумышленники. Ведется проверка всех объектов, - пояснил мэр краевого центра.

Пока что проверка не завершилась.