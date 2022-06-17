В Ставрополе группа, организовавшая игорный клуб, заработала на нем 16 млн

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против группы лиц из 9 человек возбуждены уголовные дела по статье "незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная организованной группой, с получен дохода в особо крупном размере".

- С января 2019 года по апрель 2021-го обвиняемые группой из 9 человек, - пятерых мужчин и четырех женщин, - в Кировском округе края, в арендованных помещениях установили игровое оборудование и проводили азартные игры, - сказано в сообщении ведомства.

Они говорили клиенту, за какой компьютер садиться, и открывали виртуальный счет. Человек запускал игры через интернет, просаживал деньги и расстроенный уходил.

Таким образом, банда заработала 16 миллионов рублей. До конца расследования дела на имущество управляющих игорным бизнесом наложили арест.